Берлин, 13 февраля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. 13 февраля в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» «Унион» в матче 22-го тура чемпионата Германии потерпел крупное поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:3.

(сс) Tim Reckmann Марко Ройс

Забитыми мячами в составе «шмелей» отметились Марко Ройс (18' Махмуд Дауд, 25' Дониэлл Мален) и Рафаэл Геррейру (71'). Желтые карточки получили Тимо Баумгартль (35'), Юлиан Брандт (39'), Кевин Мехвальд (76') и Робин Кнохе (90+2').

Статистика матча («Унион"/ «Боруссия»)

Удары 12/8

Удары в створ 2/4

Владение 42%/58%

Угловые 2/5

Нарушения 18/8

Составы команд:

«Унион»: Луте, Джаекел, Баумгартль, Кнохе, Озтунали (Мехвальд, 62'), Очипка, Премель, Беккер (Шафер, 78'), Триммель (Райерсон, 79'), Михель (Уджа, 72'), Авоньи (Беренс, 62').

«Боруссия»: Кобель, Загаду, Геррейру (Шульц, 90'), Хуммельс, Аканджи, Дауд (Джан, 72'), Витсель, Беллингем, Брандт (Рейниер, 90'), Ройс, Мален (Мукоко, 81').

«Боруссия» одержала пятнадцатую победу, набрала 46 очков и укрепилась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с девятью победами и 34-мя очками опустился на шестую строчку.