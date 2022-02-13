Анкара, , 19:23 — REGNUM Россия будет приветствовать усилия Турции, если ей удастся побудить Украину выполнять минские соглашения. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Москва исходит из того, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева.

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их выполнять ранее взятые на себя обязательства, это будет только приветствоваться. По достоинству мы оцениваем и в целом стремление наших турецких партнеров предпринять усилия по деэскалации ситуации», — сказал посол в интервью газете Turkiye.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.