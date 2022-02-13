Анкара, 13 февраля 2022, 19:23 — REGNUM Россия будет приветствовать усилия Турции, если ей удастся побудить Украину выполнять минские соглашения. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
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По его словам, Москва исходит из того, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.