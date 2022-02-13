Лестер, Великобритания, , 19:19 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Рикарду Перейра, Вилфред Ндиди, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Джеймс Мэддисон, Патсон Дака.

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянски, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Владимир Цоуфал, Томас Соучек, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Пабло Форналс, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

После 24-х сыгранных матчей «Вест Хэм» с двенадцатью победами и 40 очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Лестер», сыграв на три матча меньше и набрав 26 очков, располагается на тринадцатом месте.