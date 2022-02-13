Санкт-Петербург, 13 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. 20-летний нападающий «Зенита» Юри Алберто дал первое интервью после перехода в санкт-петербургский клуб.

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«Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды — четвертый подряд. Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по котором мы не может побороться за победу в Лиге Европы», — цитирует Алберто издание «Спорт-Экспресс».

Юри Алберто перешел в «Зенит» в прошедшее зимнее трансферное окно из «Интернасьонала» за 20 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 12 миллионов евро.