Ростов-на-Дону, , 19:12 — REGNUM В память о павших защитниках Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков и погибших от рук нацистов мирных граждан зажгутся «Свечи памяти». Принять участие в акции, посвящённой 79-й годовщине полного освобождения донской столицы от гитлеровцев, можно 14 февраля.

Свечи памяти Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В память о погибших героях, освободивших Ростов-на-Дону предлагаем принять активное участие в акции «Свеча памяти 14 февраля — Свеча на окне». 14 февраля в 22:00 мск зажги свечу в окне своего дома, чтобы её свет сохранил преемственность поколений и благодарность тем, кто отстоял независимость нашего города, нашей Родины», — пишут организаторы акции.

Акцию предлагается сделать традиционной.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону после войны осталось лишь шесть из 274 предприятий. До войны население города превышало 500 тыс. человек, День Победы 9 мая 1945 года встретили 150 тыс. горожан. 43 тыс. мирных жителей были расстреляны, замучены гитлеровцами, более 50 тыс. ростовчан были угнаны на каторжные работы в Германию.