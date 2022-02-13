Матвеево-Курганский район, Ростовская область, , 19:05 — REGNUM В Матвеево-Курганском районе Ростовской области пенсионерка стала жертвой телефонного мошенника и перевела аферисту 1,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 13 февраля.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

65-летняя женщина пояснила, что она ответила на звонок мнимого сотрудника банка. Злоумышленник предложил пенсионерке якобы получить дополнительный доход, вложив свои сбережения на специальный счёт. При этом сумма дохода якобы напрямую зависела от суммы вклада, для чего женщине было предложено оформить кредит. Потерпевшая последовала инструкции мошенника и лишилась 1 млн 390 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.