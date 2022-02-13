Киев, , 18:58 — REGNUM Литва передала Украине переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение. Об этом 13 февраля сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников на странице в соцсети Facebook.

Алексей Резников President.gov.ua

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«12−13 февраля на Украину отправлялась военная помощь от Литвы, — написал Резников. — В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение».

По его словам, отношения Украины и Литвы очень «тесные и длятся много веков».

Как передавало ИА REGNUM, ранее посольство США в Киеве сообщило, что 13 февраля на Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США.