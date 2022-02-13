13 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Савельев, , 19:29 — REGNUM Западные санкции против Белоруссии лишили ее возможности экспортировать свои товары через прибалтийские порты, прежде всего литовскую Клайпеду. Наиболее сильно это ударило по поставкам калийных удобрений, доходы от экспорта которых составляют существенную часть белорусского бюджета. Инициируя в декабре 2021 г. санкции, США не скрывали своего расчета, что наиболее болезненными они окажутся именно для калийной промышленности Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ежегодно «Беларуськалий» отгружал на экспорт 11−12 млн т калийных удобрений, и быстро найти эффективную альтернативу отработанной десятилетиями схеме логистики невозможно. Основными покупателями продукции традиционно выступают Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Быстрый рост населения заставляет их наращивать производство продовольствия, что, в свою очередь, требует всё большего использования удобрений. Протяженное транспортное плечо между Белоруссией и странами-потребителями делает вопрос логистики принципиально важным для обеспечения экспортных поставок, столь важных для экономики республики.

Петриковский горно-обогатительный комплекс ОАО «Беларуськалий» Kali.by

В условиях практически полной блокады (Украина на юге, страны ЕС и НАТО на западе и севере) руководство Белоруссии привычно рассчитывает на помощь Москвы. Однако, независимо от желания российского руководства так же привычно оказать такую помощь, существуют объективные ограничения. Прежде всего, это инфраструктурные возможности самой России. Портовые мощности РФ, несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние годы, недостаточны для немедленного увеличения перевалки дополнительно на 12 млн т в год. Необходимы дополнительные работы, строительство новых терминалов, подъездных путей к ним, обеспечение вагонным парком. Решение этих вопросов объективно займет определенное время. Так, терминал химических удобрений в крупнейшем на Балтике российском морском порту Усть-Луга должен полноценно заработать только в этом году и проектировался для перевалки грузов российских компаний без учета дополнительной нагрузки со стороны «Беларуськалия». Годовые заявки на хранение и перевалку удобрений сразу нескольких крупных российских компаний сопоставимы с экспортными объемами белорусской компании. Масштабное расширение этого терминала возможно, но это технически сложный и длительный процесс, а до того российские производители, особенно «Уралкалий», вряд ли согласятся урезать свои экспортные возможности в пользу белорусских конкурентов. Не менее сложная ситуация наблюдается и в других морских портах России; в некоторых из них проходит масштабная реконструкция, но быстро заменить Белоруссии литовский транзит они не смогут.

Центральный офис ОАО «Уралкалий» в Березниках Мастер Снов

Кроме того, владельцев и операторов морских портов, нацеленных на международную торговлю, не могут не беспокоить риски распространения на них санкционных мер США и их союзников, что существенно осложнило бы эффективность их деятельности.

Не проще обстоит дело с железнодорожным транзитом. Железнодорожные перевозки существенно дороже морских, это неизбежно скажется на рентабельности «Беларуськалия». Но главное препятствие не в этом. Сибирский и дальневосточный участки РЖД в настоящее время и в обозримом будущем полностью загружены углем, экспортируемым российскими поставщиками в Китай из-за взрывного роста спроса и цен. Маловероятно, чтобы они стали ущемлять российских экспортеров в пользу белорусских.

Из 11−12 млн т белорусского экспорта калийных удобрений российская транспортная инфраструктура без значительного ущерба для отечественных предприятий может заместить не больше 3−4 млн т, то есть около трети необходимого объема. Такое падение экспорта неизбежно повлечет тяжелые последствия для «Беларуськалия», включая сокращение производства и увольнения, а также для белорусской экономики в целом. Поэтому не исключено, что уже в ближайшее время Лукашенко будет искать пути нормализации отношений с Литвой и стоящим за ним коллективным Западом. Резкое падение доходов бюджета, ведущее к массовому обеднению, угрожает и успешному проведению предстоящего конституционного референдума, и самой власти белорусского президента.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политический фактор всегда доминировал в российско-белорусских отношениях, чем умело пользовался Лукашенко, регулярно добиваясь от Москвы прямой финансовой помощи и различных экономических преференций. Однако ситуация, возникшая с экспортом продукции «Беларуськалия», требует от России прагматического подхода и отказа от односторонней поддержки Лукашенко. Это особенно касается сотрудничества в производстве и экспорте калийных удобрений. В 2013 г. в Минске был арестован глава «Уралкалия» Баумгертнер, через некоторое время Белоруссия в одностороннем порядке вышла из договоренностей с Россией о совместной деятельности в отрасли, российские компании по решению суда в Минске лишились своих прав акционеров. И совсем недавно «Беларуськалий» показал себя как недобросовестный конкурент российских производителей в Индии, предложив цены существенно ниже мировых, фактически используя демпинг.

Односторонняя поддержка Россией калийной отрасли Белоруссии, в том числе в обеспечении транзита, не будет эффективной без адекватных встречных шагов, а именно образования полноценного совместного предприятия с заинтересованными российскими компаниями. Только такое предприятие, при этом зарегистрированное в России (дополнительная гарантия от политических метаний белорусского президента), даст возможность восстановить производство после его неизбежного падения в ближайшие годы, создать эффективные, прозрачные логистическую и коммерческую схемы, обеспечить ведущие позиции на растущем мировом рынке калийных удобрений.