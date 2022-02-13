Шахты, Ростовская область, 13 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Ростовской области при столкновении легкового автомобиля с деревом погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 13 февраля.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП

Смертельная авария произошла примерно в 8:10 мск на улице Михайлова в Шахтах. Водитель Lada Granta, по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с деревом. На месте происшествия погиб пассажир.

Полицейские выясняют детали случившегося.