Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону частное лицо выставил на продажу гараж-бункер и предлагает свои услуги по обустройству убежища бункерного типа. Стоимость гаража составляет 35 млн рублей, оказываемой услуги — 10 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Дверь бункера

В объявлении, опубликованном на популярном сайте, размещены фотоснимки созданного защитного сооружения. Убежище площадью 30 кв. метров оснащено всем самым необходимым для жизни, включая санузел, душ, холодильник. Бункер расположен неподалёку от Ворошиловского моста.

В объявлении, касающемся строительства нового убежища, указано, что установка оборудования и мебели в стоимость создания объекта не входят.