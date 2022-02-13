Москва, , 18:15 — REGNUM Россия намерена наращивать возможности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для защиты безопасности РФ и союзников, заявил 13 февраля директор первого департамента СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

ОДКБ Odkb-csto.org

«Нацелены на укрепление системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, наращивание её возможностей в интересах гарантированной защиты России и её союзников при любом развитии военно-политической обстановки в мире и регионах, расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности организации», — сказал он ТАСС.

По его словам, Москва также нацелена на повышение вклада СНГ и его профильных структур в противодействие вызовам и угрозам в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военного присутствия Североатлантического альянса (НАТО) около западных границ стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности является угрозой для всей организации.

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