Красносулинский район, Ростовская область, 13 февраля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Красносулинском районе Ростовской области произошла дорожная авария, в результате которой травмы получили пять человек, в том числе 15-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 13 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария прозошла примерно в 13:00 мск на 14 километре автодороги Новошахтинск — Гуково. Предположительно, водитель ВАЗ 21 099 не справился с управлением, выехал на обочину, затем — на встречную полосу, где столкнулся со встречным ВАЗ 2114.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира ВАЗ 21 099, а также водитель и пассажир ВАЗ 2114. Подросток находился в автомобиле предполагаемого виновника ДТП.

По факту случившегося проводится проверка.