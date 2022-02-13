Париж, , 18:03 — REGNUM Во вторник, 15 февраля, «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мадридский «Реал». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Сегодня, 13 февраля, пресс-служба «сливочных» объявила заявку «Реала» на эту игру.

Карим Бензема Антон Зайцев

Голкиперы: Куртуа, Лунин, Фуйдиас.

Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Милитао, Начо, Марсело, Менди.

Полузащитники: Каземиро, Вальверде, Камавинга, Кроос, Модрич, Васкес, Себальос, Иско.

Нападающие: Азар, Бензема, Йович, Бейл, Винисиус, Асенсио, Родриго, Диас.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 32-х матчах за мадридский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами. На счету Бензема 24+7 очков по системе гол+пас в 28-ми матчах за «сливочных».