Валенсия, Испания, , 18:01 — REGNUM 13 февраля в Витории-Гастейс на стадионе «Мендисорроса» «Алавес» в матче 24-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал минимальную победу над «Валенсией» со счетом 2:1.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Первый мяч на четырнадцатой минуте встречи забил 25-летний опорный полузащитник сборной Сенегала Мамаду Ндиайе — 1:0. На 62-й минуте Гонсалу Гедеш вернул «летучих мышей» в игру, реализовав пенальти — 1:1. Через четырнадцать минут Хоселу вновь вывел хозяев вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1.

Составы команд:

«Алавес»: Пачеко, Теналья, Дуарте, Лагуардиа, Лежен, Ндиайе, Пинья, Риоха (Мендес, 77'), Эскаланте, Хоселу, Хасон (Понс, 83').

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя (Фулькье, 77'), Лато, Диакаби, Джемерт (Гильямон, 81'), Муса, Солер (Дуро, 46'), Кошта (Гомес, 46'), Мориба, Гедеш, Андре (Хиль, 46').

«Алавес», одержав пятую победу в сезоне, набрал 20 очков и поднялся на восемнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. «Валенсия» с 30-ю очками осталась на двенадцатой позиции.