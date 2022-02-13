Москва, , 17:59 — REGNUM Противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника была обнаружена в территориальных водах РФ в районе Курил атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia. Об этом сообщил ТАСС близкий к военно-морской сфере источник.

АПЛ класса «Вирджиния» ВМС США DVIDSHUB

«Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота», — сказал собеседника агентства.

Источник отметил, что отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников» были переданы координаты субмарины, после чего все необходимые действия для защиты госграницы РФ выполнил российский многоцелевой корабль.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля в Минобороны РФ сообщили, что Минобороны России вручило ноту военному атташе США в связи с нарушением американской подлодкой границ территориальных вод РФ.

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