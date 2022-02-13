Элиста, , 17:52 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 405 человек, выписаны с выздоровлением 304 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 13 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

В настоящее время лечение в инфекционных стационарах получают 457 пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 43 527 носителей коронавируса. Вылечились 35 682 ковид-пациента. Коронавирус унёс жизни 799 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки выздоровели 274 ковид-пациента