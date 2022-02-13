Ростов-на-Дону, , 17:45 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 4474 человека, выписаны с выздоровлением 1006 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 13 февраля.

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявили в Ростове-на-Дону (1497), Волгодонске (175), Аксайском районе (172), Шахтах (155), Таганроге (154), Новочеркасске (144), Азовском районе (135), Новошахтинске (121) и Батайске (111). 20,7% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,7% — дети.

Не смогли справиться с COVID-19 ещё пять женщин и пятеро мужчин.

Всего в Ростовской области подтверждено 262 876 случаев заражения коронавирусом, вылечились 197 779 ковид-пациентов. COVID-19 унёс жизни 10 164 жителей Дона.

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