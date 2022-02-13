Монако, , 17:45 — REGNUM 13 февраля в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 24-го тура французской Лиги 1 2021/22. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Футбольный клуб «Монако»

Желтые карточки получили Кентен Буагар (37'), Кайе Энрике (45'), Рубен Агилар (73'), Арманд Лориенте (81') и Манес Аклиуш (89'). На матче работала бригада арбитров во главе с Бастианом Деше.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Джибриль Сидибе (Рубен Агилар, 57'), Вандерсон Кампос (Желсон Мартинш, 57'), Орельен Тчуамени, Жеан Лукас (Элиот Матазо, 81'), Кевин Фолланд (Александр Головин, 56'), Софьян Диоп (Манес Аклиуш, 78'), Виссам Бен-Йеддер.

«Лорьян»: Матье Дрейер, Жюльен Лапорте, Убулан Мендес, Лео Петро, Венсан Ле Гофф, Бонке Инносент, Кентен Баугар (Данко Оуттара, 60'), Тома Монкондю, Терем Моффи (Энцо ле Фе, 59'), Самбу Сумано (Ибраимо Коне, 60'), Арманд Лориенте (Игор Кариока, 86').

«Монако», набрав 37 очков, обошел «Лион» и «Ренн» и поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с четырьмя победами и 21-м очком остался на семнадцатой строчке.