Екатеринбург, 13 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Свердловской области с COVID-19 справились ещё 997 человек. Об этом 13 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе эту болезнь победили 202 078 человек. А скончались от ковида 10 137 пациентов.

С начала пандемии на территории области выявили уже 284 165 носителей коронавируса. 508 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.