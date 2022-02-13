Москва, 13 февраля 2022, 17:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Он является специалистом в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительным членом РАМН (1994), академиком РАН (2003). Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, и «Дружбы народов», имеет звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
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