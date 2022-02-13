13 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 18:09 — REGNUM В рамках проведения расследования вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов столичная полиция направила вопросник более чем 50 лицам вместо вызова их на допрос. В числе опрашиваемых — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Представители Даунинг-стрит подтвердили получение вопросов и пообещали, что на все вопросы будет дан ответ, как того требуют правила. Вместе с премьером вопросник должна была получить и его жена Кэрри Джонсон, однако представители это еще не подтвердили.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По юридической силе подобные вопросы приравниваются к допросу. Как заявили в полиции, их направление еще не значит, что Джонсон будет оштрафован. «Правдивые ответы» на вопросы должны быть даны в течение недели, в том числе следует объяснить свое участие в мероприятиях.

Большая часть пользователей не понимает, почему полиция отправила вопросник, а Борис Джонсон так и не был вызван в отделение для дачи показаний.

«Почему полиция использует анкету для расследования? Чтобы понять, что они ответили, потребуется еще одна неделя. На прошлой неделе я сообщил о преступлении, мне пришлось целый час потратить на выходных, чтобы дать показания», — рассказал @ThisisL86.

«Можно мне тоже анкету заполнить в следующий раз вместо допроса в отделении?» — попросил @Curt_Nyk.

«Извините, офицер, вы можете мне анкету направить? Я на вечеринку опаздываю», — прокомментировала @MaryBis67862130.

Владимир Маковский. Вечеринка. 1895

Часть пользователей отметили, что они впервые слышат о том, что преступления расследуются с помощью письменных ответов на вопросы, без предупреждения об ответственности за ложную дачу показаний, как это происходит на допросах.

«Мне все еще хотелось бы узнать, во-первых, расследование преступлений с помощью вопросников — это реальная практика столичной полиции или какой-либо другой правоохранительной организации? Во-вторых, расследовала ли столичная полиция какие-либо другие мероприятия во время локдаунов с помощью вопросников?» — поинтересовался @ASlightReturn1.

«Преступления вообще расследуются с помощью опросников?» — спросил @blaretandclue.

В комментариях написали, что рассылка вопросников — бесполезное занятие, потому что и так понятно, кого нужно привлечь к ответственности.

«Мне не присылали вопросник, но я и на вечеринки на Даунинг-стрит не ходил. Я предположу, что полиция рассылала их только тем, кто посещал мероприятия на Даунинг-стрит. И если полиция знает, кому они должны их отправить, зачем они вообще нужны?» — поинтересовался @JohnBowyer6.

Даунинг-стрит. Лондон Tom Ordelman

Комментаторы предложили свои варианты вопросов.

«Это вопросы с выбором ответа», — написал @Rich__Cooper.

«Все ответы под буквой «С», — ответил @metomgreen.

«Один из вопросов: было ли сочетание сыра на крекерах правильным?» — прокомментировал @clarkeky.

«Его обязательно спросят, какие его любимые снэки на вечеринках», — предположил @77_LoveCricket.

«Первый вопрос: красное или белое?» — спросил @terry103mc.

«Какого урожая было вино? Какому донору отправить штраф?» — предложил @gordymeister.

Ряд комментаторов отметили, что они не ожидают правдивых ответов, потому что вся идея с вопросником выглядит так, будто она была придумана для лжи Джонсона.

«Психологически намного проще солгать в анкете, чем солгать полицейскому на допросе, даже если за деяние предусмотрено одинаковое наказание. Это так же как предубеждения при приеме на работу по резюме и по результатам интервью», — объяснил @TartanLeotard.

Допрос Цитата из к/ф «Фантомас». Реж. Андре Юнебель. 1964. Франция — Италия

«Мне важно узнать, были ли у них вечеринки, пока я работал всю пандемию. А эта анкета сделана для того, чтобы там галочками правильные ответы отметить», — написал @scottHe43872676.

Как сообщает ряд СМИ, Борис Джонсон обратился в юристам за помощью в заполнении анкеты. Пользователи не поняли, зачем премьеру юристы, если он не собирается врать, и если он весь декабрь убеждал страну в том, что он не нарушал никаких правил.

«Я не сомневаюсь, что все, кто получил письма, созвонятся в Teams и пробегутся по вопросам и ответам вместе», — предположил @Avafoxstar.

«Я думаю, я бы сам справился с вопросником без помощи юристов, если бы не хотел ничего спрятать», — прокомментировал @Real_Sean_Brady.

«Зачем нужны юристы, если ты честно заполняешь анкету, и если ты не нарушал правила?» — спросил @DaughterofNan.

В комментариях предположили, что полиция в очередной раз лишь делает вид, что расследует преступления, а на самом деле за дело давно дали взятку, и все вопросы в анкете у Джонсона отвечены.

«Я уверен, что полиция карандашом отметила правильные ответы до отправки. Анкета? Куда еще смешнее?» — прокомментировал @JeremyP007

Некоторые пользователи написали, что они разочарованы работой полиции и не удивлены, почему комиссионер Крессида Дик ушла в отставку.

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