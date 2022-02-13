Йоханнесбург, ЮАР, , 17:18 — REGNUM В Йоханнесбурге (ЮАР) полиция с помощью спецсредств разогнала демонстрацию протеста против нахождения в стране незаконных мигрантов. Об этом 13 февраля сообщает телеканал eNCA.

ЮАР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в демонстрации приняли участие несколько сотен человек.

На опубликованных кадрах видно, как протестующие прорвали полицейский кордон, чтобы приблизиться к зданию, где находились занимавшиеся торговлей мигранты. В результате сотрудники полиции применили резиновые пули.