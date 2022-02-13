Белгород, 1 июня, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Семь взрывов прогремели в небе над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности в городе. Об этом пишет MK.RU.

Petrov Sergey/Global Look Press

Их слышали в районе Харьковской горы. Управление МЧС России по Белгородской области проинформировало в своём Telegram-канале о том, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Об этой угрозе также написал глава региона Вячеслав Гладков. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая ВСУ применили дрон для атаки на «Газель» с пассажирами в Белгородской области. В машине ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате удара погиб один человек и ещё девять получили ранения.

Вечером 30 мая силы ПВО сбили в небе над регионом беспилотник украинских сил. Ещё по одному вражескому дрону удалось уничтожить в ночное время и утром 31 мая. Средства ПВО также отразили массированную атаку ВСУ на Краснодарский край.