Берлин, , 16:52 — REGNUM Федеральное собрание Германии переизбрало Франк-Вальтера Штайнмайера на второй срок на посту президента страны. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на итоги голосования.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kremlin.ru

Так, среди 1472 делегатов Штайнмайер получил 1045 голосов, набрав абсолютное большинство.

Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Макс Отте получил 140 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер заявила о желании вернуться на работу в Административный суд Берлина.

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