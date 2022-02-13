Москва, 13 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Врачи выписали из больницы народного артиста России Геннадия Юхтина, который ранее заразился коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщила ТАСС директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.

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«Геннадия Юхтина выписали (из больницы) домой», — сказала она.

Источник в окружении Геннадия Юхтина, в свою очередь, сообщил журналистам, что актера, состояние которого удалось стабилизировать, выписали по его просьбе. Собеседник агентства пояснил, что врачи пошли навстречу Геннадию Гавриловичу и его супруге.

«Состояние здоровья актера держат на контроле, — сказал источник. — В случае каких-либо ухудшений он тут же будет вновь госпитализирован».

Геннадий Юхтин, который родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР, закончил ВГИК. Зрителям он знаком по ролям в фильмах «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Дело Румянцева», «Чужая родня» и других.