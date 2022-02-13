Тамбов, , 16:48 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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13 февраля выявлено 1289 новых случаев заражения коронавирусом — на 38 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 81 тыс. 97 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 63 тыс. 829 пациентов, в том числе 544 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2029 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.