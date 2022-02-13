Владимир, , 16:44 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 54 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус Mos.ru

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13 февраля выявлен 1941 новый случай заражения коронавирусом — на 276 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 110 тыс. 705 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 86 тыс. 368 пациентов, в том числе 374 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 3161 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.