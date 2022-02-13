Вена, 13 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Австрия не откажется от газопровода «Северный поток — 2» по желанию других стран, заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарет Шрамбёк.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

По ее словам, есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока — 2».

«Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали (в газопровод) через (австрийскую нефтегазовую компанию) OMV», — заявила Шрамбёк в интервью ORF 2.

Она также призвала государства соблюдать международное право в вопросе запуска «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.

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