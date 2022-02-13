Астрахань, , 16:38 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 79 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

13 февраля выявлено 887 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 99 тыс. 21 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 84 тыс. 289 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 486 — за последние сутки.

За весь период скончались 2744 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.