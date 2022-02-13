Василий Иванов, 13 февраля 2022, 18:10 — REGNUM В подмосковном Троицке прошли акции протеста против застройки на территории леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В ходе народного схода, посвящённого протестной активности жителей Троицка, сотрудники 2-го специального полка полиции произвели ряд задержаний после попытки граждан пройти за огороженную территорию стройки, расположенной в зоне реликтового Троицкого леса.
Перед собравшимися выступили депутат Мосгордумы Елена Янчук, представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов и обозреватель Константин Сёмин, также присутствовали представители КПРФ Николай Волков и Игорь Суханов.
Народный сход начался у главного въезда на стройплощадку. Прибывшие на место сотрудники полиции г. Троицка отказались подпустить собравшихся к воротам. Через некоторое время к месту схода подъехали автобусы с сотрудниками 2-го специального полка полиции. Протестующие отошли в глубь лесного массива, где через проём в заборе прошли на территорию выпилки леса. Подоспевшие к проёму полицейские перегородили проход, начав при этом арестовывать всех прошедших на территорию стройки мужчин из числа протестующих. После того как собравшиеся были оттеснены от проема, строители под прикрытием полицейского заграждения закрыли проём новыми листами железного забора.
По предварительным данным, задержаны около 14 человек. По сообщениям из ОВД Троицкий, на момент вечера 12 февраля к задержанным не допущены адвокаты и не сформулировано обвинение.
Ровно неделю назад место выпилки леса посетил депутат Сергей Митрохин. На тот момент ключевыми решениями в деле разрешения конфликта между застройщиком и протестующими жителями стали запланированная на 10-е февраля встреча Митрохина с главой Троицка Владимиром Дудочкиным, а также просьба отдать официальное распоряжение об остановке всех работ на спорной территории, адресованная главе Департамента развития новых территорий Москвы Владимиру Жидкину.
За прошедшую неделю получить распоряжение от Департамента не удалось по причине болезни Владимира Жидкина. В ходе переговоров с Владимиром Дудочкиным было высказано намерение об организации публичной встречи главы города с жителями Троицка, которая так и не состоялась.
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