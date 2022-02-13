13 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 18:10 — REGNUM В подмосковном Троицке прошли акции протеста против застройки на территории леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Забор по периметру территории строительства Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе народного схода, посвящённого протестной активности жителей Троицка, сотрудники 2-го специального полка полиции произвели ряд задержаний после попытки граждан пройти за огороженную территорию стройки, расположенной в зоне реликтового Троицкого леса.

Народный сход Василий Иванов © ИА REGNUM

Прибытие 2-го специального полицейского полка Василий Иванов © ИА REGNUM Народный сход у главного въезда на стройплощадку Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники полиции предостерегают людей от совершения противоправных действий и нарушений общественного порядка Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед собравшимися выступили депутат Мосгордумы Елена Янчук, представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов и обозреватель Константин Сёмин, также присутствовали представители КПРФ Николай Волков и Игорь Суханов.

Правозащитник Антон Могильников Василий Иванов © ИА REGNUM Член ЦК КПРФ Николай Волков Василий Иванов © ИА REGNUM

Депутат Мосгордумы Елена Янчук ведет переговоры с полицией Василий Иванов © ИА REGNUM

Представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов Василий Иванов © ИА REGNUM Обозреватель Константин Сёмин Василий Иванов © ИА REGNUM

Член МГК КПРФ Игорь Суханов Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход начался у главного въезда на стройплощадку. Прибывшие на место сотрудники полиции г. Троицка отказались подпустить собравшихся к воротам. Через некоторое время к месту схода подъехали автобусы с сотрудниками 2-го специального полка полиции. Протестующие отошли в глубь лесного массива, где через проём в заборе прошли на территорию выпилки леса. Подоспевшие к проёму полицейские перегородили проход, начав при этом арестовывать всех прошедших на территорию стройки мужчин из числа протестующих. После того как собравшиеся были оттеснены от проема, строители под прикрытием полицейского заграждения закрыли проём новыми листами железного забора.

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Полиция перегораживает проход на территорию стройплощадки Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Установка нового забора под прикрытием полиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Строители устанавливают новый забор Василий Иванов © ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

По предварительным данным, задержаны около 14 человек. По сообщениям из ОВД Троицкий, на момент вечера 12 февраля к задержанным не допущены адвокаты и не сформулировано обвинение.

Задержание Василий Иванов © ИА REGNUM

Задержание Василий Иванов © ИА REGNUM

Попытка задержания члена ЦК КПРФ Николая Волкова Василий Иванов © ИА REGNUM Задержание Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Полиция теснит протестующих с территории выпилки леса Василий Иванов © ИА REGNUM Разговор Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM Один из протестующих достал Конституцию Василий Иванов © ИА REGNUM

Протестующие не желают покидать зону выпилки леса Василий Иванов © ИА REGNUM

Ровно неделю назад место выпилки леса посетил депутат Сергей Митрохин. На тот момент ключевыми решениями в деле разрешения конфликта между застройщиком и протестующими жителями стали запланированная на 10-е февраля встреча Митрохина с главой Троицка Владимиром Дудочкиным, а также просьба отдать официальное распоряжение об остановке всех работ на спорной территории, адресованная главе Департамента развития новых территорий Москвы Владимиру Жидкину.

Выпилка деревьев продолжается Василий Иванов © ИА REGNUM

Зона выпилки деревьев Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление артистов в поддержку народного схода Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход Василий Иванов © ИА REGNUM

За прошедшую неделю получить распоряжение от Департамента не удалось по причине болезни Владимира Жидкина. В ходе переговоров с Владимиром Дудочкиным было высказано намерение об организации публичной встречи главы города с жителями Троицка, которая так и не состоялась.

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