Василий Иванов, 13 февраля 2022, 18:10 — REGNUM В подмосковном Троицке прошли акции протеста против застройки на территории леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Забор по периметру территории строительства
Забор по периметру территории строительства
Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе народного схода, посвящённого протестной активности жителей Троицка, сотрудники 2-го специального полка полиции произвели ряд задержаний после попытки граждан пройти за огороженную территорию стройки, расположенной в зоне реликтового Троицкого леса.

Народный сход
Народный сход
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прибытие 2-го специального полицейского полка
Народный сход у главного въезда на стройплощадку
Прибытие 2-го специального полицейского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход у главного въезда на стройплощадку
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники полиции предостерегают людей от совершения противоправных действий и нарушений общественного порядка
Сотрудники полиции предостерегают людей от совершения противоправных действий и нарушений общественного порядка
Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед собравшимися выступили депутат Мосгордумы Елена Янчук, представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов и обозреватель Константин Сёмин, также присутствовали представители КПРФ Николай Волков и Игорь Суханов.

Правозащитник Антон Могильников
Член ЦК КПРФ Николай Волков
Правозащитник Антон Могильников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Член ЦК КПРФ Николай Волков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Депутат Мосгордумы Елена Янчук ведет переговоры с полицией
Депутат Мосгордумы Елена Янчук ведет переговоры с полицией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов
Обозреватель Константин Сёмин
Представитель защитников Битцевского леса Дмитрий Фронтов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Обозреватель Константин Сёмин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Член МГК КПРФ Игорь Суханов
Член МГК КПРФ Игорь Суханов
Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход начался у главного въезда на стройплощадку. Прибывшие на место сотрудники полиции г. Троицка отказались подпустить собравшихся к воротам. Через некоторое время к месту схода подъехали автобусы с сотрудниками 2-го специального полка полиции. Протестующие отошли в глубь лесного массива, где через проём в заборе прошли на территорию выпилки леса. Подоспевшие к проёму полицейские перегородили проход, начав при этом арестовывать всех прошедших на территорию стройки мужчин из числа протестующих. После того как собравшиеся были оттеснены от проема, строители под прикрытием полицейского заграждения закрыли проём новыми листами железного забора.

Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полиция перегораживает проход на территорию стройплощадки
Полиция перегораживает проход на территорию стройплощадки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Установка нового забора под прикрытием полиции
Установка нового забора под прикрытием полиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Строители устанавливают новый забор
Народный сход в Троицком лесу
Строители устанавливают новый забор
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM

По предварительным данным, задержаны около 14 человек. По сообщениям из ОВД Троицкий, на момент вечера 12 февраля к задержанным не допущены адвокаты и не сформулировано обвинение.

Задержание
Задержание
Василий Иванов © ИА REGNUM
Задержание
Задержание
Василий Иванов © ИА REGNUM
Попытка задержания члена ЦК КПРФ Николая Волкова
Задержание
Попытка задержания члена ЦК КПРФ Николая Волкова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Задержание
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полиция теснит протестующих с территории выпилки леса
Разговор
Полиция теснит протестующих с территории выпилки леса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Разговор
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Один из протестующих достал Конституцию
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Один из протестующих достал Конституцию
Василий Иванов © ИА REGNUM
Протестующие не желают покидать зону выпилки леса
Протестующие не желают покидать зону выпилки леса
Василий Иванов © ИА REGNUM

Ровно неделю назад место выпилки леса посетил депутат Сергей Митрохин. На тот момент ключевыми решениями в деле разрешения конфликта между застройщиком и протестующими жителями стали запланированная на 10-е февраля встреча Митрохина с главой Троицка Владимиром Дудочкиным, а также просьба отдать официальное распоряжение об остановке всех работ на спорной территории, адресованная главе Департамента развития новых территорий Москвы Владимиру Жидкину.

Выпилка деревьев продолжается
Выпилка деревьев продолжается
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зона выпилки деревьев
Зона выпилки деревьев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление артистов в поддержку народного схода
Выступление
Выступление артистов в поддержку народного схода
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход
Народный сход
Василий Иванов © ИА REGNUM

За прошедшую неделю получить распоряжение от Департамента не удалось по причине болезни Владимира Жидкина. В ходе переговоров с Владимиром Дудочкиным было высказано намерение об организации публичной встречи главы города с жителями Троицка, которая так и не состоялась.

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