Курск, , 16:35 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 98 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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13 февраля зарегистрировано 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 65 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 96 тыс. 530 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 84 тыс. 418 пациентов, в том числе 245 — за последние сутки.

Всего скончались 2229 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.