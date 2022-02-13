Липецк, , 16:32 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 132 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Region.tver.ru

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13 февраля выявлено 1702 новых случая заражения коронавирусом — на 189 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 109 тыс. 937 случаев заражения.

За весь период наблюдения 89 тыс. 321 человек был выписан после курса лечения, в том числе 650 — за последние сутки.

За весь период скончались 3148 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.