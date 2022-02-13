Милан, Италия, , 16:27 — REGNUM 13 февраля «Милан» в матче 25-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Сампдорией» со счетом 1:0. Игра проходила в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Единственный мяч на семнадцатой минуте встречи забил 22-летний фланговый нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау после выноса голкипера Майка Меньяна.

Желтые карточки получили Томас Ринкон (10'), Браим Диас (18'), Алессио Романьоли (26') и Исмаэль Беннасер (61'). На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Флоренци (Калюлю, 89'), Беннасер (Крунич, 75'), Тонали, Леау (Ребич, 57'), Диас (Кессье, 57'), Мессиас (Салемакерс, 57'), Жиру.

«Сампдория»: Фальконе, Колли, Берешиньский, Мангани, Мурру (Ауджелло, 53'), Торсбю (Экдаль, 53'), Сенси, Конти (Нан, 53'), Кандрева (Сабири, 85'), Ринкон (Квальярелла, 73'), Капуто.

Статистика матча («Милан"/ «Сампдория»)

Удары 11/3

Удары в створ 5/1

Владение 52%/48%

Угловые 3/0

Нарушения 14/8

«Милан», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 55 очков, обошел «Наполи» и «Интер» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.