Среднеуральск, Свердловская область, , 16:24 — REGNUM Застреленная жителем Среднеуральска Свердловской области женщина была тяжело больна. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело

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Погибшая приходилась ему супругой. В квартире, где произошла стрельба, её тело было прикрыто одеялом, на котором лежал букет цветов.

«Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого», — сказал Горелых.

Старший помощник руководителя областного управления СКР добавил, что следственный отдел по Верхней Пышме завёл уголовное дело по факту убийства. Задержанному мужчине 1954 года рождения грозит до 15 лет колонии.

В качестве основной версии причины убийства женщины следователи рассматривают бытовой конфликт, возникший на фоне злоупотребления мужчиной алкоголем. Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого задержали в состоянии сильного опьянения.

Напомним, полиция опровергла сообщения о стрельбе этого гражданина по прохожим. Он произвёл два выстрела — в свою супругу и в шкаф.

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