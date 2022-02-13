Москва, 13 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Российских лыжников, которые завоевали золотые медали в эстафете 4×10 км на Олимпиаде в Пекине, поздравил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной 13 февраля на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! — говорится в телеграмме. — От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине».

Глава государства отметил, что российские лыжники выступили в эстафете «как крепкая, сплоченная команда».

Путин также пожелал лыжникам новых успехов.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля мужская сборная России стала победительницей в лыжной эстафете 4×10 км на ОИ в Пекине.

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