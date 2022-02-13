Бернли, Великобритания, , 16:14 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Игроки ФК «Ливерпуль» Liverpoolfc.com

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Конор Робертс, Эрик Питерс, Джош Броунхилл, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Максвелл Корне, Джей Родригес, Ваут Вегорст.

Главный тренер: Шон Дайч.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Мохаммед Салах, Роберто Фирмино.

Главный тренер: Юрген Клопп.

На данный момент «Ливерпуль» с пятнадцатью победами и 51-м очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», набрав лишь четырнадцать очков, располагается на последней позиции в зоне вылета.