Среднеуральск, Свердловская область, , 16:14 — REGNUM В Среднеуральске Свердловской области 13 февраля не было стрельбы по прохожим. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Убийство

Jo Naylor

По его словам, подозреваемый произвёл два выстрела. Один был в супругу, а второй — в шкаф. О произошедшем в полицию сообщил знакомый гражданина. Порядка 60 полицейских оцепили территорию. С подозреваемым два часа велись переговоры, и затем он сдался. Сопротивления силовикам мужчина не оказал.

В отдел его доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанным оказался мужчина 1954 года рождения, а погибшей — женщина 1956 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о стрельбе по людям сообщали пользователи соцсетей и СМИ.

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