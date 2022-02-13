Среднеуральск, Свердловская область, 13 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Среднеуральске Свердловской области 13 февраля не было стрельбы по прохожим. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Jo Naylor Убийство

По его словам, подозреваемый произвёл два выстрела. Один был в супругу, а второй — в шкаф. О произошедшем в полицию сообщил знакомый гражданина. Порядка 60 полицейских оцепили территорию. С подозреваемым два часа велись переговоры, и затем он сдался. Сопротивления силовикам мужчина не оказал.

В отдел его доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанным оказался мужчина 1954 года рождения, а погибшей — женщина 1956 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о стрельбе по людям сообщали пользователи соцсетей и СМИ.