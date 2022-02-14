Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект об электронной копии постановления о штрафе за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД Avtouragan.ru

Предлагается в случае, если копия постановления была возвращена отправителю, извещение направляется через портал «Госуслуги», по СМС, по электронной почте или факсом. Исключение — отказ гражданина от получения корреспонденции.

Авторы обратили внимание на то, что административные структуры направляют во многих случаях постановления единственным способом — по почте, как это предусмотрено КоАП РФ. На практике возвращение постановления, направленного по почте лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, приравнивается административными структурами как отказ указанного гражданина получить такое постановление. Нарушение почтовыми отделениями правил доставки корреспонденции не имеет никакого значения.

Одной из типичных трактовок положений КоАП РФ административными органами является следующая трактовка, которой руководствуются, например, в Московской автомобильно-дорожной инспекции (МАДИ), согласно которой возвращение отправителю почтового отправления не зависимо от причин и обстоятельств его возращения рассматривается как отказ от получения адресатом корреспонденции, отметил Нилов.

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Законопроект позволит обеспечить возможности для отстаивания своих прав большому числу собственников и водителей транспортных средств в условиях все возрастающего использования работающих в автоматическом режиме видеокамер и роста числа так называемых «писем счастья» для водителей.

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