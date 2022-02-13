Брюссель, , 16:10 — REGNUM В направлении Брюсселя двинулась часть «конвоя свободы», который 12 февраля остановился в окрестностях Парижа, передает RTBF.

Журналисты сообщили, что, по словам источника из полиции, утром 13 февраля в Булонском лесу было 100 автодомов, 220 автомобилей в Сене и Марне и 120 в Валь-д'Уаз.

Организаторы призвали участников «конвоя свободы» отправиться в Брюссель, чтобы провести там большую акцию протеста 14 февраля.

Ранее власти Брюсселя запретили «конвой свободы» в городе и пообещали усилить проверки на границе, чтобы помешать участникам протеста добраться до Брюсселя.