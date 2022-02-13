Москва, , 16:03 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 13 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в столице России понизится в ночь на 18 февраля — до 724 мм рт. ст. Это более чем на 20 единиц ниже нормы.