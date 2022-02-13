Пекин, 13 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Выручка крупнейшего производителя микроэлектроники Китая Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) по итогам 2021 года составила рекордные $5,4 млрд. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

В сравнении с 2020 годом выручка SMIC выросла на 39%. В компании отмечают, что её темпы роста выручки опережают показатели лидеров отрасли TSMC, Globalfoundries и United Microelectronics.

Генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь заявил, что компания планирует втрое нарастить производственные мощности. Для этого SMIC строит три новых завода по производству чипов в Шанхае, Пекине и Шэньчжэне.

В SMIC добавили, что в настоящее время спрос на чипы превышает имеющиеся производственные мощности. При этом в компании признали замедление роста спроса в некоторых отраслях, включая смартфоны и другую бытовую электронику.

В декабре 2020 года правительство США внесло компанию SMIC в «чёрный список». Это лишило китайского производителя доступа к передовому американскому оборудованию для производства микросхем.