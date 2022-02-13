Санкт-Петербург, 13 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. У 32-летнего центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» и сборной Хорватии по футболу Деяна Ловрена, получившего травму в матче с «Копенгагеном», диагностировано повреждение связок голеностопа. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Анна Нэсси Деян Ловрен

Точные сроки восстановления хорватского футболиста будут объявлены в ближайшее время. 17 февраля «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА примет испанский «Бетис». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В текущем сезоне Деян Ловрен принял участие в девятнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 1544 минуты и получив четыре желтые карточки.

Ловрен выступает за «сине-бело-голубых» с 1 августа 2020 года после перехода из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.