Анкара, 13 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Официальный визит в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна совершит 14−15 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили Anadolu Ajansı в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

В сообщении говорится, что в ходе переговоров представителей двух стран будет дана всесторонняя оценка аспектам развития двусторонних отношений Турции и ОАЭ, а также обсуждены возможности развития сотрудничества. Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями о региональных и международных событиях, также подпишут соглашения.

Отмечается, что 15 февраля Эрдоган посетит выставочную площадку Турции на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам заседания на тему нового пакета мер по поддержке экономики Турции, заявил, что в стране снижена с 8% до 1% ставка НДС на ряд продовольственных товаров первой необходимости.