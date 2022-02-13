Арамиль, Свердловская область, , 15:59 — REGNUM В Свердловской области Сысертская межрайонная прокуратура проверяет информацию о проблемах с водоснабжением жителей Арамиля. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Вода из-под крана

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Проверка организована в связи с приостановлением холодного, а в некоторых домах и горячего водоснабжения. С 4 февраля в единой дежурно-диспетчерской службе были зарегистрированы сообщения о повреждениях трубопроводов.

Сети эксплуатирует АО «Водоканал Свердловской области». Прокуратура в ходе проверки оценит соблюдение требований законодательства и своевременность проведения диагностики и ремонтных работ, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.