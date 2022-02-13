Москва, , 15:57 — REGNUM Атмосферное давление в столице России Москве понизится в ночь на 18 февраля — до 724 мм рт. ст. Это более чем на 20 единиц ниже нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

От отметил, что показания барометров обрушатся в ночь на 18 февраля, и это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, передает РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр РФ продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы — до 12:00 мск 15 февраля.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

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