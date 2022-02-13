Санкт-Петербург, 13 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Хорватский защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен получил травму в товарищеском матче с командой «Копенгаген». Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Алексей Колчин ИА REGNUM Деян Ловрен

Уточняется, что после проведенного медицинского обследования у 32-летнего футболиста обнаружено повреждение связок голеностопа.

Также указывается, что сроки восстановления игрока будут известны в течение ближайшего времени.

Отметим, в нынешнем сезоне Деян Ловрен сыграл в составе «Зенита» в 19 матчах, в которых не отличился никакими результативными действиями.