Москва, 14 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, Совет Думы обсудит проект обращения Государственной думы РФ к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР, сообщает ИА REGNUM.

Госдума

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в документе.

Проект обращения был внесен депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым в январе, после чего прошли консультации с фракциями. В СРЗП склонны поддержать коммунистов, а до признания лидер Сергей Миронов предложил оказать военную помощь, чтобы остудить пыл провокаторов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присоединить Украину к России, «Новые люди» планируют принять решение во время обсуждения на пленарном заседании. «Единая Россия» полагает, что ЛНР и ДНР нуждаются прежде всего в военной помощи на фоне нагнетания Западом истерии о якобы «агрессии» России. Глава фракции Владимир Васильев также просит принять все меры для обеспечения безопасности граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы обсудит два предложения: рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно или направить документ вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем — рассмотреть с учетом высказанных позиций.

Дискуссия обещает быть серьезной, однако сам лидер КПРФ из-за того, что находится на лечении в ЦКБ, не сможет принять участие в обсуждении судьбы документа.

Читайте также:Проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР внесен в Госдуму