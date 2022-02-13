Милан, Италия, , 15:47 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Милан» Алессио Романьоли, также являющийся капитаном команды, может по окончании текущего сезона перейти в другой клуб. Об этом 13 февраля сообщает Calciomercato.

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По информации источника, возможностью заполучить 27-летнего футболиста, у которого летом нынешнего года заканчивается контракт с миланской командой, и он переходит в статус свободного агента, интересуется туринский клуб «Ювентус» и римская команда «Лацио».

При этом отмечается, что сам игрок считает более предпочтительным продолжение своей карьере в Риме, так как в детстве был болельщиком «Лацио», однако агент защитника Мино Райола считает лучшим вариант с «Ювентусом», так как там готовы сделать более выгодное в финансовом плане предложение.

Отметим, в нынешнем сезоне Алессио Романьоли сыграл в составе «Милана» в 21 матче, в которых отличился одним забитым мячом и одним голевым пасом.