Париж, , 15:42 — REGNUM 27-летний центральный защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос хочет продлить контракт с парижским клубом. Текущее соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Победа ПСЖ (Франция) Psg.fr

«Я надеюсь продлить контракт. Я действительно здесь счастлив и намерен остаться. Моя история в «ПСЖ» еще не закончена», — цитирует Маркиньоса журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

За «Пари Сен-Жермен» Маркиньос выступает с 19 июля 2013 года после перехода из «Ромы» за 31,4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в девятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Сент-Этьена» и «Лилля». В составе сборной Бразилии защитник записал на свой счет 4 (2+2) очка по системе гол+пас в двенадцати турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.